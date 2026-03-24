Lens se opõe ao adiamento do jogo do campeonato francês contra o PSG

A diretoria do clube francês Lens anunciou, nesta segunda-feira (23), sua recusa em adiar a partida válida pela 29ª rodada da Ligue 1 contra o Paris Saint-Germain, programada para ocorrer em meio às quartas de final da Liga dos Campeões entre a equipe parisiense e o Liverpool.

O clube do norte da França, que surpreende ao estar firme na disputa pelo título do campeonato francês, ocupa atualmente a segunda colocação, com 59 pontos, apenas um ponto atrás do líder PSG, que tem um jogo a menos.

Essa partida pendente, contra o Nantes, foi adiada justamente para permitir que o PSG tivesse um período de descanso entre os jogos de ida e volta de seu confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.

Antes das quartas de final do torneio europeu contra o Liverpool, agendadas para os dias 8 e 14 de abril, veículos de mídia como o jornal L'Équipe e a RMC Sport noticiaram que o PSG havia solicitado à Ligue 1 o adiamento de sua partida contra o Lens, originalmente marcada para 11 de abril. Essa informação foi posteriormente confirmada à AFP por uma fonte ligada à diretoria do clube parisiense.

Em um comunicado emitido em resposta à "recente proliferação de diversas declarações, intervenções e sugestões", a direção do Lens indicou que, "desde a primeira solicitação, o Racing Club de Lens informou ao Paris Saint-Germain sua intenção de não alterar essa data".

"O Lens mantém seu compromisso com a equidade, a clareza das regras e o respeito a todas as partes envolvidas, princípios simples para um futebol francês justo e respeitado", acrescentou a diretoria do clube.