Lens goleia Angers (5-1) e assume liderança provisória do Francês, à frente do PSG

O Lens assumiu a liderança provisória da Ligue 1 com uma goleada de 5 a 1 sobre o Angers nesta sexta-feira (20), pela 27ª rodada, colocando pressão sobre o Paris Saint-Germain na disputa pelo título francês.

Com 59 pontos, e apenas uma semana após o tropeço na visita ao Lorient, o Lens sobe ao topo da tabela, abrindo agora dois pontos de vantagem sobre o PSG, que tem dois jogos a menos que seu rival do norte.

Uma dessas partidas foi a que havia sido adiada no último fim de semana, contra o Nantes, enquanto a outra é o jogo que a equipe disputará neste sábado, em Nice, onde precisa vencer para retomar a liderança.

O Lens teve uma noite tranquila nesta sexta-feira graças aos gols de Florian Thauvin (13'), Mamadou Sangaré (39'), dois de Odsonne Edouard (25' e 48') e um de Matthieu Udol (72'), enquanto Lanroy Machine (62') marcou o único gol do Angers, que ocupa atualmente a 12ª posição na tabela.

Este triunfo permite ao time 'Sangue e Ouro' não apenas recuperar a confiança após a derrota para o Lorient, mas também chegar à pausa internacional com mais tranquilidade.

Quando a Ligue 1 for retomada, o Lens colocará em jogo grande parte de suas esperanças de título em duas partidas de alta tensão. Primeiro, no dia 4 de abril, o dérbi do norte contra o Lille. E depois, um duelo decisivo contra o PSG, uma semana depois.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Lens - Angers 5 - 1

Sábado, 21 de março

(13h00) Toulouse - Lorient

(15h00) Auxerre - Brest

(17h05) Nice - PSG

Domingo, 22 de março

(11h00) Lyon - Monaco

(13h15) Rennes - Metz

Paris Football Club - Le Havre

Olympique de Marselha - Lille

(16h45) Nantes - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Lens 59 27 19 2 6 54 24 30

2. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

3. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20

4. Lyon 47 26 14 5 7 40 27 13

5. Lille 44 26 13 5 8 40 33 7

6. Monaco 43 26 13 4 9 45 37 8

7. Rennes 43 26 12 7 7 43 37 6

8. Strasbourg 37 26 10 7 9 40 31 9

9. Lorient 37 26 9 10 7 37 40 -3

10. Brest 36 26 10 6 10 34 36 -2

11. Toulouse 34 26 9 7 10 37 32 5

12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13

13. Paris Football Club 28 26 6 10 10 29 41 -12

14. Le Havre 27 26 6 9 11 20 32 -12

15. Nice 27 26 7 6 13 32 48 -16

16. Auxerre 19 26 4 7 15 19 36 -17

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 26 3 4 19 25 60 -35

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