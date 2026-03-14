Lens é derrotado na visita ao Lorient (2-1) e perde chance de tomar liderança do PSG

O Lens, segundo colocado na Ligue 1, foi derrotado por 2 a 1 pelo Lorient neste sábado (14), pela 26ª rodada, e perdeu a chance de retomar a liderança, atualmente ocupada pelo Paris Saint-Germain, que folga nesta rodada.

No Stade Moustoir, o time da casa abriu o placar aos 18 minutos com um gol do atacante senegalês Bamba Dieng.

O Lens empatou no início do segundo tempo por meio de Odsonne Edouard (49'), mas o atacante beninense Aiyegun Tosin recolocou o time bretão em vantagem quinze minutos depois (64').

A equipe comandada pelo técnico Pierre Sage buscava abrir dois pontos de vantagem sobre o PSG na liderança do campeonato, já que os atuais campeões não jogam neste fim de semana para descansarem antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, na terça-feira.

Mas o Lens, em busca do seu segundo título da Ligue 1 e o primeiro desde 1998, sofreu uma dolorosa derrota e venceu apenas uma das últimas quatro partidas do campeonato.

O Lorient subiu para a oitava posição, apenas quatro pontos atrás do Lille, sexto colocado (posição que classifica para a Conference League), que visita o Rennes (5º) no domingo, na luta por uma vaga na Liga Europa.

Também neste sábado o Nice (14º) venceu por 2 a 0 na visita ao Angers (11º) marcando os dois gols na segunda etapa e se afastou da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 0

Sábado, 14 de março

Lorient - Lens 2 - 1

Angers - Nice 0 - 2

Monaco - Brest

Domingo, 15 de março

(11h00) Strasbourg - Paris Football Club

(13h15) Metz - Toulouse

Le Havre - Lyon

(16h45) Rennes - Lille

Quarta-feira, 22 de abril

(21h00) PSG - Nantes

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 56 26 18 2 6 49 23 26

3. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20

4. Lyon 46 25 14 4 7 40 27 13

5. Rennes 43 25 12 7 6 42 35 7

6. Lille 41 25 12 5 8 38 32 6

7. Monaco 40 25 12 4 9 43 37 6

8. Lorient 37 26 9 10 7 37 40 -3

9. Strasbourg 36 25 10 6 9 40 31 9

10. Brest 36 25 10 6 9 34 34 0

11. Angers 32 26 9 5 12 23 32 -9

12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4

13. Paris Football Club 27 25 6 9 10 29 41 -12

14. Nice 27 26 7 6 13 32 48 -16

15. Le Havre 26 25 6 8 11 20 32 -12

16. Auxerre 19 26 4 7 15 19 36 -17

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 25 3 4 18 22 56 -34

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