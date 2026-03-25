Lehečka vence promessa espanhola Landaluce e vai às semifinais do Masters de Miami

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Lehečka é o número 22 do mundo. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A campanha dos sonhos do promissor jovem tenista espanhol Martín Landaluce no Masters 1000 de Miami chegou ao fim nesta quarta-feira (25), com uma derrota diante do tcheco Jiří Lehečka nas quartas de final.

Landaluce, atual 151º colocado no ranking da ATP, travou uma batalha acirrada contra Lehečka, 22º do mundo, em um duelo de duas horas e dois minutos, que terminou com o placar de 7/6 (7/1) e 7/5 para o tcheco.

Com apenas 20 anos de idade, esta estrela em ascensão do tênis espanhol disputava as quartas de final de um torneio da ATP pela primeira vez em sua carreira.

O madrilenho lutava para se tornar o jogador de posição mais baixa do ranking a alcançar as semifinais de Miami, um feito que o faria superar o argentino Francisco Cerúndolo, que o realizou em 2022 quando ocupava a 103ª posição no ranking mundial.

Revelado na academia de Rafael Nadal, Landaluce surpreendeu o mundo do tênis na semana passada ao derrotar dois adversários do top 20 da ATP (Luciano Darderi e Karen Khachanov), seguido por Sebastian Korda, justamente o jogador que havia eliminado Carlos Alcaraz.

No entanto, nesta quarta-feira, em sua sétima partida em apenas 10 dias, incluindo as rodadas classificatórias, alguns erros não forçados em momentos cruciais custaram a ele a vitória contra o sólido Lehečka.

No início do confronto, o tenista tcheco não perdeu a calma, mesmo após perceber que as pernas e a inspiração de Landaluce ainda operavam em um nível excepcionalmente alto.

Jiří Lehečka, de 24 anos, também se manteve inabalável diante do elevado número de break points desperdiçados, nove de 10 oportunidades, o que o impediu de abrir vantagem sobre o espanhol.

Landaluce, disparando golpes de direita e saques com sua estatura de 1,93m, perdeu o foco apenas durante o tiebreak do primeiro set, que cedeu a Lehečka ao perder sete pontos consecutivos.

No segundo set, continuou a lutar até conquistar seu primeiro e único break point para abrir 3-2, embora Lehečka tenha respondido com firmeza.

Embora tenha salvado um match point contra Korda, Landaluce sobreviveu a três contra Lehečka , mas acabou sucumbindo após perder seu saque pela única vez. A derrota o deixa às portas de entrar no top 100 da ATP pela primeira vez. Ele deve ser o 105º do ranking.