Lédio Carmona é hospitalizado e revela problemas de saúde: "Tive um quadro de septicemia"

Conhecido jornalista e comentarista dos canais do Grupo Globo, Lédio Carmona informou em suas redes sociais que está internado em uma clínica no Rio de Janeiro. De acordo com o comunicador de 60 anos, ele teve um quadro de septicemia — infecção generalizada grave, apresentando complicações de saúde.

— Eu tive um quadro de septicemia. Cedinho, na terça-feira, 41 graus de febre, choque séptico. Eu tive que vir às pressas para uma clínica e estou aqui monitorado. Todo furado, torto, mas estável, devo ficar aqui mais alguns dias, devo ficar sem trabalhar. Ontem (quarta) tive um ataque cardíaco, mas já está meio controlado — falou Lédio em vídeo gravado em uma cama.

Ainda que estivesse trabalhando nas últimas semanas, o comentarista também revelou que sua saúde passou por maus momentos nos últimos anos.