Leclerc domina o primeiro treino livre do GP da Austrália de F-1; Bortoleto fica em 9º

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, dominou o primeiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1, nesta quinta-feira, em Melbourne. Lewis Hamilton, seu copanheiros foi o segundo, seguido por Max Verstappen. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 9º.

Sessão começou com vários problemas. O atual campeão mundial Lando Norris acusou problema de câmbio na sua McLaren, enquanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, precisou ir para os boxes com falta de potência.

Pior começo de temporada teve o inglês Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que só andou poucos metros, antes de ser empurrado de volta para os boxes. O espanhol Fernando Alonso teve problema na bateria de seu Aston Martin e ficou fora do treino.

A sensação da primeira meia hora de treino foi o francês Isack Hadjar, da Red Bull, que chegou a disputar a melhor volta com o companheiro Max Verstappen e com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Com 25 minutos para o final do treino, o canadense Lance Stroll também fica nos boxes com a Aston Martin totalmente desmontada. Dentro da pista, Verstappen é o primeiro a atingir a marca de 1min20 para a melhor volta. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto é o décimo colocado.

Com quase 40 minutos de sessão, Leclerc voltou a ser o mais rápido, enquanto Lewis Hamilton passou na qarta colocação. Entre os dois carros da Ferrari, as duas Red Bull: Verstappen e Hadjar.

Vestappen voltou a ser o mais rápido, enquanto Hadjar errou feio. Bortoleto alcançou a sétima posição, superando Piastri. A 12 minutos do final, Hamilton se tornou o mais rápido da sessão.

A cinco minutos do final, o mexicano Sergio Perez rodou por causa de problemas com seu Cadilac. Lindblad surpreendeu ao ficar em quinto. Já Leclerc fechou com a melhor volta da sessão com 1min20s267.