Lakers superam ausência de LeBron e contam com brilho de Luka Doncic para vencer os Knicks

Mesmo sem poder contar com LeBron James, machucado, o Los Angeles Lakers conseguiu um importante resultado na noite deste domingo (8), na Crypto.com Arena, ao derrotar o New York Knicks por 110 a 97 em um duelo bastante disputado pela temporada regular da NBA. Luka Doncic chamou a responsabilidade, anotou 35 pontos (pegou ainda oito rebotes) e liderou a equipe diante de sua torcida.
LeBron James ficou de fora do jogo por causa de uma contusão no cotovelo esquerdo. O ala de 41 anos se machucou na derrota da sua equipe na última quinta-feira, para o Denver Nuggets, após um choque com o pivô Nikola Jokic.
No duelo, a franquia da Califórnia esteve à frente do placar durante todo o confronto. O momento mais tenso, porém, aconteceu no último quarto. A equipe da casa caiu de rendimento, marcou apenas uma cesta no período de seis minutos, e permitiu que os visitantes reduzissem uma diferença de 23 para dez pontos.
Outro destaque da partida por parte dos anfitriões foi o ala-armador Austin Reaves, que assinalou 25 pontos e foi importante em duas jogadas defensivas já no fim do embate contra Jalen Brunson para garantir o triunfo.
Já pelo lado do New York Knicks, Karl-Anthony Towns foi o melhor em quadra. Além dos 25 pontos, ele trabalhou muito na disputa do garrafão e terminou o confronto com 16 rebotes conquistados. Seu esforço, porém, acabou ofuscado pelo revés.
Passado o susto da reação do adversário, os Lakers souberam frear a reação dos visitantes com uma cesta de três convertida por Luke Kennard a 1 minuto e 37 segundos do fim, antes de Doncic selar a vitória com sua quinta cesta tripla no jogo.
Spurs atropelam Rockets
A rodada do domingo teve um total de dez partidas. Com um placar elástico, o San Antonio Spurs fez valer o mando de quadra e bateu o Houston Rockets por 145 a 120 em partida realizada no Frost Bank Center.
Os Spurs anotaram a sua melhor pontuação na temporada e chegaram a quatro vitórias consecutivas na competição. O resultado mantém a franquia na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás somente do líder Oklahoma City Thunder.
Confira os jogos na noite deste domingo da NBA:
- Cleveland Cavaliers 98 x 109 Boston Celtics
- Los Angeles Lakers 110 x 97 New York Knicks
- Miami Heat 121 x110 Detroit Pistons
- Toronto Raptors 122 x 92 Dallas Mavericks
- New Orleans Pelicans 138 x 118 Washington Wizards
- Milwaukee Bucks 91 x 130 Orlando Magic
- San Antonio Spurs 145 x 120 Houston Rockets
- Portland Trail Blazers 131 x 111 Indiana Pacers
- Sacramento Kings 126 x 110 Chicago Bulls
- Phoenix Suns 111 x 99 Charlotte Hornets
Acompanhe as partidas da rodada desta segunda
- Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers
- Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies
- Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets
- Utah Jazz x Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers x New York Knicks