Esportes

Vitória e recorde

Lakers atropelam Warriors na NBA, encerram sequência negativa e veem LeBron bater nova marca

LeBron James atinge marca histórica de 1.000 cestas de três por três times diferentes; Lakers encerram série negativa.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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