LA Open traz exibição de astros do tênis junto de Challenger em São Paulo; veja programação

A disputa do LA Open, novo torneio de tênis de nível Challenger 100, começa na segunda-feira, 23, mas o evento tem início neste sábado, 21, no Jockey Clube de São Paulo, com jogos de exibição de grandes estrelas do tênis mundial. As atrações serão Andy Roddick, último americano a liderar o ranking, os argentinos Juan Martin del Potro e Diego Schwartzman, ex- top 3 e 8 do mundo, e o brasileiro Fernando Meligeni.

O ex-número 1 do mundo e um dos maiores tenistas da história, André Agassi também estava escalado, mas abriu mão da participação por razões médicas, após sofrer uma lesão nas costas.

A partir do dia 23 de março começa a disputa da chave principal, com tenistas brasileiros em peso. Um dos destaques é o jovem Guto Miguel, de 17 anos, que vive momento de ascensão e foi convidado para jogar a competição.

As atrações internacionais incluem quatro nomes que integram o top 100 do ranking mundial: o argentino Thiago Tirante (número 74 do mundo), o norte-americano Emilio Nava (75º), o chileno Cristian Garín (90º) e o também argentino Román Andrés Burruchaga (98º).

O paraguaio Adolfo Daniel Vallejo e o chileno Tomas Barrios Vera, que estão entre os 150 melhores tenistas do mundo na atualidade, também estarão na disputa no Jockey Club.

Aproveitando-se do momento de expansão do interesse pelo tênis no País, o LA Open promete grande porte, mesmo sendo um Challenger. Na palavra dos próprios organizadores, o "tamanho será de ATP 500". O objetivo, inclusive, é que no futuro a competição possa integrar o circuito de elite, por isso executivos da ATP estarão no Jockey Club para avaliar o evento.

Além da arena principal, o torneio terá duas quadras secundárias e duas de aquecimento distribuídas em infraestrutura de 45 mil metros quadradas, onde também serão instalados espaços dedicados à gastronomia, ativações e shows.

LA OPEN 2026

Data: 19 a 29 de março de 2026.

Local: Jockey Club de São Paulo.

Jogos de Exibição (Lendas): 21 e 22 de março.

Categoria: Challenger 100

Ingressos

Veja a programação:

Sábado (21/03)

15h - Abertura dos portões

17h - Jogos de exibição - Lendas (duplas)

DOMINGO (22/03)

12h - Abertura dos portões

16h - Qualifying + Jogo Legends

SEGUNDA (23/03)

12h - Abertura dos portões

14h - Partidas Diurnas

19h - Partidas Noturnas

TERÇA (24/03)

12h - Abertura dos portões

14h - Partidas Diurnas

19h - Partidas Noturnas

QUARTA (25/03)

12h - Abertura dos portões

14h - Partidas Diurnas

19h - Partidas Noturnas

QUINTA (26/03)

12h - Abertura dos portões

15h - Partidas Diurnas

19h - Partidas Noturnas

SEXTA (27/03)

12h - Abertura dos portões

15h - Sessão única

SÁBADO (28/03)

12h - Abertura dos portões

15h - Sessão única

DOMINGO (29/03)

13h - Abertura dos portões