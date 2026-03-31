Kosovo desafia a Turquia para assumir título de país mais novo nos gramados da Copa de 2026

Na fase final da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, Kosovo recebe a Turquia nesta terça-feira, 31, às 15h45 (de Brasília), com a missão de assegurar sua vaga inédita na competição. Autodeclarado independente da Sérvia em 2008, a equipe pode se tornar o país mais jovem a disputar o torneio.
Nas Eliminatórias da Europa, a seleção kosovar integrou o Grupo B, ao lado de Suíça, Eslovênia e Suécia. Em uma campanha histórica, o time terminou na segunda posição, com 11 pontos, atrás somente dos suíços.
Com isso, o Kosovo conquistou o direito de disputar a repescagem europeia. Em jogo único realizado na cidade de Bratislava, a equipe venceu a Eslováquia por 4 a 3 e seguiu adiante na disputa. Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija e Kreshnik Hajrizi marcaram no triunfo, enquanto Martin Valjent, Lukás Haraslín e David Strelec descontaram para os donos da casa.
Agora, a Turquia é o último adversário que separa a nação do Leste Europeu da vaga inédita à Copa. Eles não disputam a competição desde 2002 e eliminaram a Romênia na fase anterior.
Capitão e grande esperança de gols do time, o centroavante Vedat Muriqi é um nome para ficar de olho na seleção kosovar. Ele é o maior goleador da história do país e faz grande temporada no Mallorca, com 18 gols anotados no Campeonato Espanhol.
Outro destaque do elenco é o lateral Mërgim Vojvoda, jogador que mais vezes representou Kosovo, com 72 partidas. Ele atua no Como, da Itália, e distribuiu duas assistências na vitória sobre a Eslováquia.
Opções como o meio-campista Elvis Rexhbeçaj e os atacantes Edon Zhegrova, Fisnik Asllani e Milot Rashica podem ajudar a equipe na briga pela classificação. A maior ausência é a do zagueiro Amir Rrahmani, atleta do Napoli, que está lesionado.
Os comandados do técnico alemão Franco Foda enfrentam os turcos no Fadil Vokrri Stadium, em Pristina, capital do país. No confronto direto, a Turquia venceu todos os três embates que as equipes já tiveram.