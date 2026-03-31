Kosovo desafia a Turquia para assumir título de país mais novo nos gramados da Copa de 2026

Na fase final da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, Kosovo recebe a Turquia nesta terça-feira, 31, às 15h45 (de Brasília), com a missão de assegurar sua vaga inédita na competição. Autodeclarado independente da Sérvia em 2008, a equipe pode se tornar o país mais jovem a disputar o torneio.

Nas Eliminatórias da Europa, a seleção kosovar integrou o Grupo B, ao lado de Suíça, Eslovênia e Suécia. Em uma campanha histórica, o time terminou na segunda posição, com 11 pontos, atrás somente dos suíços.

Com isso, o Kosovo conquistou o direito de disputar a repescagem europeia. Em jogo único realizado na cidade de Bratislava, a equipe venceu a Eslováquia por 4 a 3 e seguiu adiante na disputa. Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija e Kreshnik Hajrizi marcaram no triunfo, enquanto Martin Valjent, Lukás Haraslín e David Strelec descontaram para os donos da casa.

Agora, a Turquia é o último adversário que separa a nação do Leste Europeu da vaga inédita à Copa. Eles não disputam a competição desde 2002 e eliminaram a Romênia na fase anterior.

Capitão e grande esperança de gols do time, o centroavante Vedat Muriqi é um nome para ficar de olho na seleção kosovar. Ele é o maior goleador da história do país e faz grande temporada no Mallorca, com 18 gols anotados no Campeonato Espanhol.

Outro destaque do elenco é o lateral Mërgim Vojvoda, jogador que mais vezes representou Kosovo, com 72 partidas. Ele atua no Como, da Itália, e distribuiu duas assistências na vitória sobre a Eslováquia.

Opções como o meio-campista Elvis Rexhbeçaj e os atacantes Edon Zhegrova, Fisnik Asllani e Milot Rashica podem ajudar a equipe na briga pela classificação. A maior ausência é a do zagueiro Amir Rrahmani, atleta do Napoli, que está lesionado.