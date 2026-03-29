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Kimi Antonelli vence GP do Japão e assume liderança do campeonato mundial de Fórmula 1

Ao vencer sua segunda corrida no ano, jovem italiano de 19 anos se tornou o mais jovem piloto da história a liderar a temporada da F1

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