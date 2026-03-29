Kimi Antonelli (Mercedes) vence GP do Japão de F1; Bortoleto é 13º

O piloto italiano Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio do Japão neste domingo (29), no Circuito de Suzuka, onde a Mercedes perdeu a chance de fazer uma dobradinha, com George Russell terminando em quarto lugar, atrás de Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Com este triunfo no circuito de Suzuka, o segundo de sua carreira após o conquistado em Xangai há duas semanas, Antonelli se torna, aos 19 anos, o piloto mais jovem da história a liderar o Mundial de Fórmula 1.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou a prova em 13º.

Antonelli lidera o campeonato com 72 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, Russell (51). Os dois são apontados como candidatos ao título caso a Mercedes continue dominando como tem feito nas três primeiras corridas.

O jovem italiano gritou de alegria ao cruzar a linha de chegada, dizendo à sua equipe pelo rádio que "o ritmo estava incrível".

"É cedo demais para pensar no título, mas estamos no caminho certo", acrescentou Antonelli, sereno e sorridente ao falar com a imprensa.

No entanto, a prova não foi fácil para o italiano, que superou um início em que deu tudo errado. Ele largou da pole position mas se viu relegado à sexta posição nos primeiros metros do Grande Prêmio.

Russell não se saiu muito melhor. Largou em segundo mas caiu para quarto, atrás de Piastri, Leclerc e Norris. Apesar de sua largada ruim, Russell ultrapassou seus rivais gradualmente até alcançar Piastri e disputar a liderança.

Embora a situação parecesse ideal para o britânico, tudo mudou quando os carros começaram a parar nos boxes para a troca de pneus.

Norris tentou uma manobra surpresa, parando no início da volta 16 na tentativa de ganhar posições, mas não obteve sucesso.

Em seguida, Leclerc e Piastri pararam para trocar pneus, deixando os carros da Mercedes na liderança, com Russell na ponta e Antonelli pouco mais de dois segundos e meio atrás.

Russell parou nos boxes após 21 voltas e imediatamente depois, o piloto britânico Oliver Bearman bateu ao tentar ultrapassar o argentino Franco Colapinto, o que levou à entrada do Safety Car.

O acidente acabou favorecendop aqueles que ainda não haviam parado nos boxes, entre eles Antonelli, que saiu da terceira posição para liderar a prova.

Isso praticamente definiu o fim da corrida, pelo menos no que diz respeito à luta pela vitória. O italiano em nenhum momento perdeu a liderança, seguido de perto por Piastri, enquanto mais atrás, as duas Ferraris e Russell batalhavam nas voltas finais por um lugar no pódio.

Atrás deles, terminaram Norris (5º), Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen e Liam Lawson, com Esteban Ocon completando o Top 10.

Gabriel Bortoleto teve uma largada ruim e terminou fora da zona de pontuação (13º), à frente de Carlos Sainz (15º), Colapinto (16º), Sergio Pérez (17º) e Fernando Alonso, que conseguiu completar sua primeira corrida do ano em 18º.