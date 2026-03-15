Aos 19 anos, Antonelli vence o GP da China de Fórmula 1 e exalta equipe: "Me ajudaram a realizar este sonho"

O piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 anos (Mercedes), conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China, neste domingo (15), à frente de seu companheiro de equipe George Russell e de Lewis Hamilton, que subiu ao pódio pela primeira vez desde que se juntou à Ferrari.
Antonelli, que no sábado se tornou o piloto mais jovem a conquistar a pole position na história da Fórmula 1, fechou um fim de semana perfeito em um dia em que os dois carros da McLaren não conseguiram largar devido a problemas técnicos.
O mesmo aconteceu com o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, e com o tailandês Alexander Albon, da Williams.
— Estou sem palavras, quase chorando. Muito obrigado à equipe, porque eles me ajudaram a realizar este sonho. Eu queria levar a Itália de volta ao topo, e nós conseguimos — disse o vencedor.
O prodígio italiano perdeu brevemente a liderança na largada, mas, assim que a recuperou, controlou o ritmo para vencer com autoridade.
— Foi uma largada difícil. Fechei demais o lado interno e dei uma vantagem excessiva às Ferraris, mas o ritmo estava bom e terminamos na frente — analisou Antonelli.
Charles Leclerc terminou em quarto lugar no outro carro da Ferrari.
Hamilton volta a brilhar
Hamilton, assim como havia feito na corrida sprint de sábado, fez uma largada fantástica e assumiu a liderança logo na saída da primeira sequência de curvas.
Leclerc também fez uma largada brilhante e conseguiu ultrapassar Russell, que havia largado em segundo.
Os quatro primeiros trocaram de posição diversas vezes antes de o safety car entrar na pista na volta 11 e levá-los todos aos boxes.
Assim que tudo se estabilizou e a corrida recomeçou, Antonelli liderava à frente de Hamilton, com Leclerc em terceiro e Russell em quarto.
Na volta 29, Russell ultrapassou as duas Ferraris e assumiu a segunda posição, partindo em busca de seu jovem companheiro de equipe italiano, que a essa altura já tinha uma vantagem de mais de sete segundos na pista.
O tetracampeão mundial Max Verstappen prolongou o mau início de temporada da Red Bull ao ser obrigado a abandonar a corrida na volta 46.
Pesadelo da McLaren
A situação piorou ainda mais para a McLaren, com o campeão mundial Lando Norris e Oscar Piastri ficando de fora da corrida antes mesmo da largada.
Norris ficou preso nos boxes enquanto os mecânicos trabalhavam em seu carro e não conseguiu chegar ao grid.
— É simplesmente revoltante — exclamou Norris à Sky Sports, apontando para o bloco do motor que, neste ano, utiliza uma combinação de 50% de combustão interna e 50% de energia elétrica.
— É a primeira vez que (perco uma largada). É difícil de engolir, mas essa é a natureza da competição no automobilismo — acrescentou o britânico.
O australiano Piastri chegou a se posicionar no grid, mas teve de retornar aos boxes poucos minutos depois com um problema diferente.
O início da temporada tem se mostrado muito difícil até o momento para a equipe britânica, a atual campeã mundial de construtores.
No fim de semana passado, apenas uma McLaren largou na corrida de abertura em Melbourne, após Piastri sofrer um acidente a caminho do grid de largada. Isso significa que o australiano ainda não disputou um Grande Prêmio nesta temporada.