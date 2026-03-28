Kimi Antonelli conquista pole position em Suzuka; Bortoleto é 9º

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Japão neste sábado (28), no Circuito de Suzuka, terminando à frente de seu companheiro de equipe George Russell e confirmando o domínio da Mercedes neste início de campeonato.

Esta é a segunda ocasião consecutiva em que Antonelli largará da ponta do grid, duas semanas após se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar uma pole position, na China.

Este resultado confirma a Mercedes como a equipe dominante no início desta temporada, marcada por significativas mudanças nos regulamentos que redesenharam os carros.

As 'Flechas de Prata' garantiram dobradinhas nas duas primeiras corridas do ano, com Russell conquistando o primeiro lugar em Melbourne e Antonelli terminando em segundo, posições que eles inverteram em Xangai.

"Muito, muito feliz com a sessão. Foi boa, foi limpa", disse Antonelli. "Me senti realmente bem no carro, e continuamos melhorando a fase", acrescentou.

Russell, por sua vez, admitiu ter tido dificuldades com seu carro durante a maior parte da sessão, mas ainda assim mostrou ritmo suficiente para alcançar seu objetivo e brigar pela vitória: "A corrida é amanhã, e ainda há muito em jogo".

Atrás dos dois pilotos da Mercedes ficaram o australiano Oscar Piastri (McLaren) a 354 milésimos de Antonelli e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a mais de meio segundo, seguidos por seus respectivos companheiros de equipe, Lando Norris e Lewis Hamilton.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão mundial e vencedor em Suzuka nos últimos quatro anos, foi eliminado no Q2 e largará da 11ª posição no grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou a classificação com um honroso nono lugar, à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg (13º).

O argentino Franco Colapinto (Alpine) e o espanhol Carlos Sainz (Williams) foram eliminados no Q2 (terminando em 15º e 16º lugares), enquanto o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) voltaram a enfrentar dificuldades com os dois piores carros do grid e largarão em 19º e 21º.

As duas Aston Martins, que ainda não completaram um Grande Prêmio nesta temporada devido a problemas com vibrações extremas, terminaram nas últimas posições da tabela de tempos.

A corrida começa às 2h deste domingo (horário de Brasília).

--- Grid de largada do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1:

- Primeira fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

- Segunda fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

- Terceira fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

- Quarta fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

- Quinta fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

- Sexta fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

- Sétima fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

-Oitava fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

- Nona fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

- Décima fila:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

- Décima primeira fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)

Classificação do Q3:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:28.778

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.076

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.132

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.405

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.409

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.567

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:29.691

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:29.978

9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:30.274

10. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.319

Eliminados no Q2:

11. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:30.262

12. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.309

13. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:30.387

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.495

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:30.627

16. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:31.033

Eliminados no Q1:

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:31.088

18. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:31.090

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:32.206

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:32.330

21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:32.646

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:32.920

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