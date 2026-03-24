Justiça suspende eleição à presidência da Federação Paulista de Futebol

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão da eleição a presidente da Federação Paulista de Futebol, que seria nesta terça-feira, às 14h. O atual presidente Reinaldo Carneiro Bastos é candidato único no pleito depois que seu adversário, o advogado Wilson Marqueti Júnior, não registrou sua chapa.

À reportagem, a FPF diz que "tomou ciência da decisão e irá recorrer, para se fazer respeitar a vontade da totalidade dos clubes e ligas regulares e que têm direito a voto".

A eleição foi suspensa porque o tribunal acolheu pedido da Liga Mauaense de Futebol, que alega que Carneiro Bastos alterou o estatuto em janeiro de 2025 para permitir três reeleições consecutivas. O atual presidente, está no cargo desde 2015, quando Marco Polo del Nero renunciou para assumir a CBF. A alegação é de que a reforma estatuária não foi colocada em votação em assembleia.

A juíza Débora Vanessa Caús Brandão concedeu parcialmente o pedido para suspender a assembleia eleitoral, com o objetivo de "evitar danos institucionais irreversíveis antes de uma análise definitiva". Ficou determinado, contudo, que a Federação deve iniciar um procedimento de arbitragem em até 30 dias para discutir o mérito da validade estatutária.

"Como dito alhures, as questões de regularidade, formais e materiais da reforma estatutária - incluindo-se, aí, a compatibilidade do novo Estatuto com a Lei Geral do Esporte, com os estatutos da CBF, da FIFA e da CONMEBOL, bem como a higidez do processo convocatório e deliberativo - deverão ser apreciadas com maior profundidade pelo Juízo Arbitral, que é o foro adequado para o exame exauriente da matéria de mérito", pontua a magistrada.

O estatuto da FPF determina que, para um candidato lançar sua chapa, é necessário apoio de cinco clubes da Série A1, três da Série A2, dois da Série A3, um da Série A4, um da Segunda Divisão de Profissionais e um das ligas amadoras.

Para as eleições deste ano, as chapas tinham de ser registradas até as 19h do dia 10 de março, 15 dias antes da data prevista para a eleição. Carneiro Bastos registrou sua candidatura com apoio de 103 entidades esportivas do estado de São Paulo, sendo 63 dos 64 clubes das Séries A1, A2, A3 e A4, e será candidato único.

Wilson Marqueti tentou emplacar candidatura, porém não obteve o apoio necessário. Ele fez parte da gestão do atual presidente até agosto deste ano, quando deixou o cargo e passou a trabalhar nos bastidores para concorrer à presidência da entidade.