Justiça do Rio de Janeiro considera goleiro Bruno foragido

Bruno foi condenado em 2013 pela morte de Eliza Samúdio. Marcelo Albert / TJMG

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, está foragido da Justiça do Rio. Segundo o G1, o mandado foi expedido em 5 de março pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, que entendeu que Bruno descumpriu uma das condições da liberdade condicional. Confira abaixo a nota do Tribunal de Justiça.

"O goleiro Bruno passou a ser considerado foragido, já que não se apresentou à Justiça, depois da revogação do livramento condicional e expedido o mandado de prisão, para o seu retorno ao regime semiaberto."

O ex-jogador do Flamengo foi preso em 2010 em função da morte da ex-namorada, que era mãe de seu filho. O crime teve repercussão mundial, com Bruno sendo condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ele esteve preso em regime fechado entre 2010 e 2019, até progredir para o semiaberto. Em 2023, alcançou a liberdade condicional.

Bruno teria viajado para o Acre sem autorização judicial, conforme a nova decisão de prisão. Ele foi contratado pelo Vasco-AC e foi titular em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, quando o clube foi eliminado pelo Velo Clube nos pênaltis.

O ex-jogador estava proibido de deixar o Estado do Rio. Como realizou a viagem, a Vara de Execuções Penais determinou o retorno dele para o semiaberto.

O que disse a defesa

Em contato com o G1, a defesa de Bruno orientou o ex-goleiro a não se apresentar neste momento, pois pretende recorrer da decisão judicial.

— Se ele se apresentar agora, pode acabar ficando em regime fechado como se fosse semiaberto, o que entendemos ser uma medida irregular — disse a advogada Mariana Migliorini.

Segundo a defesa, Bruno vinha cumprindo regularmente as condições impostas desde que atingiu o benefício.