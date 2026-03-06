Júnior Santos volta ao Botafogo após ser recusado no Corinthians: 'Será uma grande temporada'

Campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 sendo o artilheiro com 10 gols. Ídolo da torcida, o atacante Júnior Santos está de volta ao Botafogo após passagem apagada no Atlético-MG e frustrante negociação com o Corinthians.
"Júnior Santos volta para sua terceira passagem pelo Botafogo. O atacante chega ao Glorioso por empréstimo junto ao Atlético Mineiro até o final de 2026. O atacante já é mais que conhecido da torcida alvinegra. O maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores foi pela fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024", oficializou o Botafogo.
O clube fez grande festa nas redes sociais, com vídeos com lances marcantes do jogador com a camisa botafoguense, galeria de fotos e até uma música criada para homenagear o atacante. Ainda previu um novo ciclo vitorioso, ao qual o camisa 17 validou em sua primeira mensagem à torcida.
"Gostei do anúncio, com foto massa. 100% de volta, já trabalhando duro aqui para retribuir o carinho da torcida dentro de campo. Tenho certeza que será uma grande temporada", afirmou o atacante.
Antes do acerto com o Botafogo, Júnior Santos teve conversas para se transferir ao Corinthians ainda no começo da temporada. Mas o técnico Dorival Júnior acabou vetando a contratação pois mirava outro companheiro de ataque do jogador no Atlético-MG: Rony, que acabou no Santos.
No Botafogo, o reforço de 31 anos terá forte concorrência. O técnico Martín Anselmi conta com os centroavantes Arthur Cabral, Chris Ramos, Kadir e Matheus Martins (assumiu a posição por improviso). Como ninguém conseguiu se firmar, Júnior Santos chega sob enorme expectativa da torcida.