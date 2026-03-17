Juiz é suspenso por bloquear chegada de vencedor de maratona na China

Um juiz da maratona de Chongqing Wanzhou, na China, disputada no último domingo (15), impediu por um momento que o vencedor da prova cruzasse a linha de chegada devido a um engano e foi suspenso por um ano.

Nas imagens, após 2h23min52s, o atleta Sheng Xueli, sozinho na liderança, está a ponto de completar a corrida quando o juiz o empurra para a pista da direita, onde outros corredores participavam da meia-maratona.

Xueli finalmente conseguiu confirmar a vitória alguns segundos depois, mas a Associação de Atletismo de Chongqing anunciou na segunda-feira (16) que suspendeu o juiz, de sobrenome Zhu, por um ano por ter "identificado incorretamente a categoria" e por ter "obstruído o caminho" do atleta, "que corria normalmente ao se aproximar da linha de chegada".

"Esse comportamento afetou o desenvolvimento normal da corrida e causou um impacto negativo" na imagem da competição, explicou a associação, que exigiu de Zhu "uma profunda reflexão e que reconheça a seriedade do trabalho de juiz".

Uma hashtag sobre a suspensão do juiz foi amplamente compartilhada nas redes sociais chinesas. Só no Weibo, ela foi visualizada mais de 8,6 milhões de vezes.