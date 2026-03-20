Judocas brasileiros ficam longe do pódio na abertura do Grand Slam de Tbilisi

O primeiro dia de disputa do Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Geórgia, não foi bom para o Brasil. Os três judocas que competiram não conseguiram chegar à disputa de medalhas.
A melhor posição foi de Shirlen Nascimento, na categoria leve feminina (-57kg), que ficou em sétimo lugar. Única brasileira inscrita no evento e número 4 do ranking mundial, a judoca do Sesi-SP entrou como principal favorita.
Em sua primeira luta, já nas oitavas de final, ela superou a mongol Tsendbazar Mashbat, por waza-ari. Mas, nas quartas, a brasileira acabou derrotada pela finlandesa Pihla Salonen, 24ª do mundo, após levar três punições e ser desclassificada a 56 segundos do final.
Com a derrota, Shirlen Nascimento foi para a repescagem, mas sofreu nova derrota, mais uma vez nas punições, para a francesa Martha Fawaz, com 3min09seg de tempo extra.
A final da categoria foi 100% israelense e a Timna Nelson Levy acabou vencendo Inbal Shemesh. O pódio ainda teve as duas judocas que venceram a brasileira na competição.
Líder do ranking, Michel Augusto cai na estreia
Em sua primeira competição como líder do ranking mundial da categoria ligeiro (-60kg), Michel Augusto acabou frustrando suas expectativas e deu adeus logo na primeira rodada.
Michel foi desclassificado, por falta de combatividade, ao sofrer sua terceira punição diante do uzbeque Samariddin Kuchkarov, 69º do mundo, com 2min49seg de golden score.
O ouro foi ganho pelo israelense Izhak Ashpiz, que na final bateu o russo Achyty Dombuu. O bronze foi dividido pelo cazaque Talgat Orynbassar e por Samariddin Kuchkarov.
Medalhista olímpico perde na estreia
Vice-campeão olímpico do peso meio-leve (-66kg), Willian Lima também não passou de sua primeira disputa.
Número 17 do ranking, ele ganhou o benefício de começar apenas nas oitavas de final, mas foi batido pelo cipriota Petros Christodoulides, que conseguiu um ippon aos 26 segundos do tempo extra.
O campeão foi o cazaque Nurkanat Serikbayev, que na final venceu o azeri Turan Bayramov. O pódio ainda teve o russo Ramazan Abdulaev e o georgiano Tornike Gigauri, que dividiram o bronze.
Demais resultados do dia:
Categoria ligeiro (-48kg) feminina:
- Ouro: Tugce Beder (TUR)
- Prata: Tara Babulfath (SUE)
- Bronze: Marina Voroboeva (RUS)
- Bronze: Sabina Giliazova (RUS)
Categoria meio-leve (-52kg) feminina:
- Ouro: Blandine Pont (FRA)
- Prata: Tatum Keen (GBR)
- Bronze: Gabriela Dimitrova (BUL)
- Bronze: Gefen Primo (ISR)