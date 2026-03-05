Jovem japonesa lidera eliminatórias do Street no Mundial de Skate; gaúcha Maria Lúcia avança 

O Campeonato Mundial de Skate começou nesta quarta-feira (4), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, com as eliminatórias do Street feminino.
As 66 skatistas foram divididas em cinco baterias, cada uma com direito a duas voltas de 45 segundos, valendo a melhor delas.
O primeiro lugar ficou com a japonesa Mei Ozeki, de apenas 13 anos, que venceu a quarta bateria com a nota 50.58, e terminou com o melhor desempenho entre as 32 que avançaram para as quartas de final.
— Ainda não consegui conhecer nada, até porque vim para competir e sou muito focada. Mas os brasileiros são muito receptivos e estão sempre felizes. É muito legal estar aqui. Satisfeita pelo meu desempenho — disse Mei, após a prova.
Entre as brasileiras, a gaúcha Maria Lúcia Rocha e a paulista Gabi Mazzetto conseguiram se classificar para as quartas, que terão ainda as oito pré-classificadas, que são as japonesas Yumeka Oda, Coco Yoshizawa, Funa Nakayama, Ibuki Matsumoto, Momiji Nishiya e Liz Akama, a australiana Chloe Covell e a brasileira Rayssa Leal.
A grande surpresa ficou por conta da eliminação da paulista Pâmela Rosa, bicampeã do mundo, que foi a 13ª e última colocada da quinta bateria. Além dela, Duda Ribeiro e Isabelly Ávila foram eliminadas.
Confira as 32 classificadas:
- 1ª – Mei Ozeki (JPN) – 50,58
- 2ª – Jiyul Shin (KOR) – 50,55
- 3ª – Jessica Ready (NZL) – 44,91
- 4ª – Wenhui Zeng (CHN) – 37,84
- 5ª – Cora Wilton (AUS) – 35,08
- 6ª – Yuanling Zhu (CHN) – 33,63
- 7ª – Malana Fairbrother (INA) – 33,44
- 8ª – Gabi Mazetto (BRA) – 32,53
- 9ª – Liv Lovelace (AUS) – 32,41
- 10ª – Nanami Onishi (JPN) – 31,85
- 11ª – Vareeraya Sukasem (THA) – 31,14
- 12ª – Laura Zackova (CZE) – 31,05
- 13ª – Keet Oldenbeuving (NED) – 30,74
- 14ª – Yun Hong (CHN) – 30,25
- 15ª – Evie Pritchard (CAN) – 29,92
- 16ª – Nanfang Dai (CHN) – 29,72
- 17ª – Jazmín Álvarez (COL) – 29,65
- 18ª – Natalia Muñoz (ESP) – 29,64
- 19ª – Valentina Krauel (ESP) – 28,44
- 20ª – Morena Dominguez (ARG) – 28,42
- 21ª – Gaia Urbinati (ITA) – 28,18
- 22ª – Irene Panzavolta (ITA) – 27,80
- 23ª – Abbie Burns (ESP) – 27,75
- 24ª – Esmeralda Butler (PUR) – 26,62
- 25ª – Paige Heyn (USA) – 26,15
- 26ª – Mariia Ozhigova (NIA) – 25,02
- 27ª – Daniela Terol (ESP) – 24,83
- 28ª – Ella Ledingham (AUS) – 24,09
- 29ª – Liv Nelemans (NED) – 22,66
- 30ª – Lucie Schoonheere (FRA) – 21,52
- 31ª – Maria Lucia de Campos (BRA) – 21,30
- 32ª – Jibeen Park (KOR) – 21,28