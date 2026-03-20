Jordan Anthony e Chase Jackson garantem ouros para os EUA no Mundial Indoor de Atletismo

O velocista estadunidense Jordan Anthony fez a melhor marca do ano nos 60 metros e levou a medalha de ouro do 21º Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que começou nesta sexta-feira (20), em Kujawy Pomorze, na Polônia.
Aos 21 anos, Anthony correu a final da prova em 6seg41 e superou o jamaicano Kishane Thompson, vice-campeão olímpico dos 100 metros, que foi prata com 6seg45, e o compatriota Trayvon Bromell, que terminou com os mesmos 6seg45.
Estadunidense desbanca bicampeã mundial no arremesso do peso
Grande nome do arremesso do peso feminino, a estadunidense Chase Jackson conquistou um dos títulos que ainda faltava em seu currículo.
Após uma prata e dois bronzes, ela finalmente faturou a medalha de ouro com 20m14cm e agora é campeã mundial indoor e outdoor.
Bicampeã mundial da prova, a canadense Sarah Mitton ficou com a prata, com a marca de 19m78cm, deixando o bronze com a sueca Axelina Johansson, atual campeã da Universíade, que fez 19m75cm e estabeleceu um novo recorde nacional.
A brasileira Ana Caroline Miguel (Pinheiros-SP) terminou na 12ª colocação, com a marca de 17 metros e 39 centímetros.
Quadro de medalhas
No quadro de medalhas, os Estados Unidos lideram com dois ouros e um bronze. A Ucrânia, com um ouro e uma prata está em segundo, seguida pela Itália, que tem um ouro.