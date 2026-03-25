John Toshack, treinador campeão pelo Real Madrid, é diagnosticado com demência

O galês John Toshack, de 77 anos, que dirigiu o Real Madrid e a seleção de seu país, foi diagnosticado com demência, informou seu filho Cameron nesta quarta-feira (25).

Ícone do País de Gales e do Liverpool, Toshack marcou quase 100 gols e conquistou vários títulos em Anfield, onde formou uma dupla de ataque letal com Kevin Keegan na década de 1970, e disputou 40 jogos pela seleção galesa.

Entre as equipes que comandou durante sua longa carreira como treinador, se destacam a Real Sociedad, o Real Madrid e a seleção do País de Gales.

Cameron, seu filho, que trabalha como treinador de futebol na Tailândia, falou ao jornal Daily Mirror sobre a doença do pai.

"É terrível", disse. "Estamos percebendo isso na memória de curto prazo dele: converso com ele quase todos os dias, e se conversamos à tarde, ele pode não se lembrar de que também conversamos de manhã".

"Mas se eu pergunto sobre sua passagem pelo Liverpool, pela Real Sociedad ou pelo Real Madrid, os detalhes são incríveis. Outro dia ele estava me contando sobre um jogo do Real Madrid contra o Milan de Arrigo Sacchi e exatamente como ele ajustou o meio-campo para parar Marco van Basten", explicou.

"O jogo poderia ter sido ontem, tamanha a clareza da memória dele", acrescentou.

Toshack conquistou a Copa do Rei de 1987 em uma de suas três passagens pela Real Sociedad e treinou o Real Madrid duas vezes, vencendo o Campeonato Espanhol em 1990.

Ele também trabalhou na França, Turquia, Marrocos, Azerbaijão e Itália, e teve duas etapas à frente da seleção do País de Gales.