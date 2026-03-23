Jogo das Estrelas do NBB terá experiência inédita na América Latina com quadra de LED

O Ginásio do Ibirapuera recebe no próximo sábado (28) o Jogo das Estrelas do NBB 2026, evento que acontece na metade da temporada do basquete nacional, reunindo os melhores da competição para disputas individuais e coletivas. O evento acontece a partir das 17h30 e os ingressos já começaram a ser vendidos.

Neste ano, o espetáculo terá um show vindo do chão, tornando-se um ambiente imersivo, unindo esporte e entretenimento. A superfície de jogo se transforma através de 480m² de piso de LED, 54m² dedicados às placas que ficam no entorno, além de um cubo de LED de 72 m² que complementa a experiência visual. No total, o evento contará com mais de 600 m² de estruturas de LED, envolvendo quadra e iluminação cenográfica.

Projetada para atender às exigências de alto rendimento do basquete profissional, a quadra conta com piso antiderrapante, antirreflexo e resistente à água garante a segurança e desempenho dos atletas. Ela se reinventa para algo inédito em um evento esportivo na América Latina, com a tecnologia permitindo que o espetáculo aconteça sem comprometer o jogo.

Mas o impacto não se resume ao visual. A quadra foi projetada para atender às exigências de alto rendimento do basquete profissional. O piso é antiderrapante, antirreflexo e resistente à água, garantindo segurança e desempenho para os atletas. A tecnologia permite que o espetáculo aconteça sem comprometer a essência do jogo, um ponto fundamental para a realização do evento.

— Elinho e Kauan Raymundo, do Corinthians, puderam testar essa quadra. As coisas funcionaram muito bem. Então, do ponto de vista técnico, atendeu ao que precisávamos. Lembrando que é um evento misto. O Jogo das Estrelas tem tanto esta parte técnica, competitiva, quanto uma parte de entretenimento, que é fortíssima. Essa novidade vai agradar aos dois aspectos— afirmou Paulo Bassul, diretor técnico-operacional da Liga Nacional de Basquete.