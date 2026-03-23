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Jogo das Estrelas do NBB terá experiência inédita na América Latina com quadra de LED

Evento reúne atletas do NBB e estreia quadra com tecnologia de LED inédita em eventos esportivos da América Latina.

Estadão Conteúdo

Lara Musa

Zero Hora

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