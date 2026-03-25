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Seleção em Boston
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Jogo contra a França ganha ar de "vestibular" para zagueiro gaúcho em busca de vaga na Copa do Mundo

Desfalque da dupla de zaga de titular dá ao técnico Carlo Ancelotti a oportunidade de testar no amistoso desta quinta (26), em Boston

Rodrigo Oliveira

De Boston

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