Jogo contra a França ganha ar de "vestibular" para zagueiro gaúcho em busca de vaga na Copa do Mundo

Ibãnez (E) durante treino da Seleção Brasileira. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Diante do desfalque da dupla de zaga titular da Seleção Brasileira, o amistoso contra a França, nesta quinta (26), em Boston, virou uma espécie de "vestibular" para o zagueiro gaúcho Ibañez, 27 anos, em busca de um lugar na lista final da Copa do Mundo.

Natural de Canela, o defensor do Al-Ahli-SAU, disputa com Bremer, da Juventus, uma vaga na zaga diante dos franceses ao lado de Léo Pereira, do Flamengo, o único canhoto do trio e já confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular.

Curiosamente, os três atletas foram chamados pelo italiano pela primeira vez nesta data Fifa, que inclui ainda um amistoso contra a Croácia, na próxima terça (31), em Orlando.

Outra opção mais remota seria a entrada do experiente lateral-direito Danilo, que vem sendo reserva no Flamengo, onde atua na zaga.

A defesa vem sendo a maior dor de cabeça de Ancelotti para os amistosos. Após o corte de Gabriel Magalhães, do Arsenal, por uma lesão no joelho, o treinador perdeu ainda Marquinhos, que sentiu dores no quadril durante os treinos em Orlando e é dúvida inclusive para o jogo contra os croatas.

Teste

A perda da dupla de zaga titular, no entanto, dá ao treinador a oportunidade de testar alguns dos nomes que cogita levar para a Copa, como é o caso de Ibañez, que nasceu na Serra Gaúcha, mas foi revelado pelo Fluminense e tem vasta experiência no futebol italiano.

Titular do Al-Ahli, o gaúcho é um dos cotados para completar a zaga brasileira na lista final da Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio.

— Os zagueiros mais ou menos estão definidos. Nesta data temos zagueiros novos: Léo Pereira, Bremer, Ibañez. Temos que avaliar, tanto a condição física, como eles dentro do grupo. Os três têm qualidade para estar na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo vamos trazer quatro ou cinco zagueiros — revelou em entrevista coletiva nesta quarta (25), em Orlando, base brasileira para os amistosos.

Garantidos

Os jogos contra França e Croácia serão decisivos para Ancelotti tomar a sua decisão. Gabriel Magalhães e Marquinhos estão garantidos no Mundial, assim como Eder Militão, que deve ser o lateral-direito titular.

Sendo assim, Ibañez, Bremer e Léo Pereira brigam pelas duas a três vagas restantes. A disputa tem ainda nomes como Alexsandro, do Lille, e Beraldo, do PSG, que não foram chamados nesta data Fifa, mas já foram testados por Ancelotti ao longo do ciclo.

Provável time

O provável time do Brasil para o jogo contra a França tem: Ederson; Wesley, Ibanez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior; Joao Pedro.