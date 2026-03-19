Jogador do Galatasaray sofre amputação parcial de dedo após choque na Champions

Um lance grave marcou o duelo entre Galatasaray e Liverpool, pela Champions League. O atacante do clube turco Noa Lang sofreu uma lesão séria na mão direita após se chocar com uma placa de publicidade instalada próxima ao campo, resultando na amputação parcial de um dos dedos.

O incidente aconteceu já nos minutos finais da partida, quando o jogador tentou alcançar uma bola próxima à linha de fundo. No movimento, acabou atingindo com força a estrutura ao redor do gramado, o que provocou um corte profundo e imediatamente preocupou quem estava no estádio.

Lang caiu no gramado logo após o impacto e recebeu atendimento médico ainda em campo por vários minutos. De acordo com informações divulgadas, ele apresentava muitas dores e sinais de abalo físico, sendo necessário o uso de oxigênio durante o socorro. Na sequência, deixou o campo de maca e foi encaminhado a um hospital na cidade.

Em nota oficial, o clube turco confirmou a gravidade do ocorrido e informou que o atleta passaria por procedimento cirúrgico pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A lesão foi descrita como um ferimento profundo na região do polegar da mão direita.

"Nosso jogador Noa Lang sofreu um corte profundo no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool, com acompanhamento da equipe médica do clube", informou o Galatasaray.

Após o apito final, o técnico Okan Buruk comentou o caso e demonstrou preocupação com a situação do jogador. Segundo ele, o quadro exige atenção imediata, e a equipe médica ficou responsável por avaliar a extensão do dano e conduzir o tratamento necessário.