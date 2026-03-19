João Fonseca x Fabián Marozsán: horário e onde assistir à estreia pelo Masters 1000 de Miami

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A estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami ocorre nesta quinta-feira (19), não antes das 14h (horário de Brasília). O duelo contra Fabián Marozsán será o segundo da Quadra Central do complexo localizado no Hard Rock Stadium.

O duelo promete ser equilibrado, pois o tenista brasileiro é o 39º do ranking, enquanto o húngaro ocupa a 46ª colocação. O vencedor enfrenta Carlos Alcaraz, o melhor do mundo.