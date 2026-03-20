João Fonseca x Carlos Alcaraz hoje: horário e onde assistir ao jogo do Miami Open

João Fonseca x Carlos Alcaraz: tudo sobre a partida. Montagem com fotos de CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES e DAVID GRAY / AFP

O primeiro duelo oficial entre João Fonseca e Carlos Alcaraz ocorre nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami. O jogo deve começar a partir das 20h (horário de Brasília), sendo o primeiro da sessão noturna da Quadra Central.

O brasileiro venceu Fabian Marozsan por 2 sets a 1 na estreia e agora terá pela frente o melhor do mundo. O espanhol é o líder do ranking da ATP e fará a primeira partida na competição, pois entrou como cabeça de chave número um.

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Os dois tenistas se enfrentaram em um torneio de exibição, em dezembro de 2025. Já a partida desta sexta terá transmissão da ESPN e do Disney+. Zero Hora acompanha todos os lances em tempo real.