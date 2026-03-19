João Fonseca vence na estreia do Miami Open e vai enfrentar Carlos Alcaraz na segunda rodada

A estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami teve sustos, mas terminou em vitória, nesta quinta-feira (19). O brasileiro venceu Fabian Marozsan por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em uma hora e 50 minutos.
Na próxima fase, Fonseca enfrentará o líder do ranking mundial Carlos Alcaraz. Ainda não há data para a partida contra o espanhol.
Fonseca conseguiu uma boa vantagem no primeiro set no início. Após os dois serviços iniciais serem confirmados, o brasileiro conseguiu a quebra no terceiro game, forçando erros de Marozsan.
Depois do feito, Fonseca apenas manteve o bom saque, com cinco aces, e fechou o set em 6 a 4.
Apesar do bom início, o brasileiro caiu o set seguinte. Foi quebrado por Marozsan no terceiro game e não conseguiu devolver. Foram muitos erros de bola na rede e poucos winners por parte de Fonseca.
No set decisivo, o bom momento voltou para o brasileiro, que conseguiu uma quebra no início e fechou o jogo com mais uma quebra. Foram 12 aces na partida para Fonseca.