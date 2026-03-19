João Fonseca vence Marozsan em sua estreia em Miami e vai enfrentar Alcaraz

O jovem tenista brasileiro João Fonseca derrotou o húngaro Fabian Marozsan nesta quinta-feira (19), na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, e agora vai enfrentar o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.
Fonseca, atual 39º colocado no ranking da ATP, resistiu a uma tentativa de reação de Marozsan (46º do ranking) e venceu com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2.
A estreia do carioca de 19 anos foi programada para a quadra principal do Hard Rock Stadium, impulsionada pelo imenso interesse da grande torcida brasileira presente em Miami, que apoiou seu ídolo com entusiasmo durante toda a batalha, que durou quase duas horas.
João Fonseca, que travou um duelo acirrado contra o italiano Jannik Sinner nas oitavas de final em Indian Wells na semana passada, enfrentará agora a outra grande estrela do circuito, Alcaraz, que não precisou disputar a primeira rodada.
Até o momento, o espanhol e o brasileiro se enfrentaram apenas uma vez, em uma partida de exibição realizada em dezembro passado, também em Miami, na qual Alcaraz saiu vitorioso no super tie-break.
Nesta quinta-feira, Fonseca superou um adversário mais experiente, Marozsan, que no início de 2024 conseguiu chegar às quartas de final do torneio.
Jogando diante de arquibancadas lotadas de torcedores vestidos de verde e amarelo, o carioca dominou o início da partida com seu forehand explosivo, precisando de apenas um break point para vencer o primeiro set.
Na segunda parcial, Marozsan salvou três break points no game inicial e foi ganhando confiança gradualmente, chegando a abrir 4 a 1 no placar e silenciando a torcida brasileira.
Fonseca teve momentos de frustração, chegando até a atirar a raquete na quadra. Mas mostrou maturidade para se recompor visando o set decisivo.
O brasileiro quebrou o saque de Marozsan logo em sua primeira oportunidade e avançou firmemente para garantir vaga num emocionante primeiro confronto contra Alcaraz.
--- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Miami:
1ª rodada (simples masculino):
Camilo Ugo (ARG) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 2-6, 6-3, 7-6 (7/3)
Martín Landaluce (ESP) x Marcos Giron (EUA) 6-3, 7-6 (8/6)
Roberto Bautista (ESP) x James Duckworth (AUS) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4)
Ethan Quinn (EUA) x Hubert Hurkacz (POL) 6-2, 6-4
Moïse Kouamé (FRA) x Zachary Svajda (EUA) 5-7, 6-4, 6-4
Reilly Opelka (EUA) x Nuno Borges (POR) 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (7/5)
Botic van de Zandschulp (HOL) x Denis Shapovalov (CAN) 7-5, 6-3
Rafael Jodar (ESP) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-4, 4-6, 6-1
Zizou Bergs (BEL) x Jenson Brooksby (EUA) 7-5, 6-2
Adrian Mannarino (FRA) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 6-2
Matteo Berrettini (ITA) x Alexandre Muller (FRA) 6-4, 6-2
Mariano Navone (ARG) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (9/7), 6-3
Darwin Blanch (EUA) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-3, 3-6, 6-3
Stefanos Tsitsipas (GRE) x Arthur Fery (GBR) 6-1, 7-6 (7/4)
Martin Damm Jr. (EUA) x Jacob Fearnley (GBR) 6-0, 0-0 (abandono)
João Fonseca (BRA) x Fabian Marozsan (HUN) 6-4, 3-6, 6-2
* AFP