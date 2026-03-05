João Fonseca vence belga na estreia em Indian Wells e buscará revanche contra russo na próxima fase

João enfrentará o russo Karen Khachanov na segunda rodada. Foto por CHRIS UNGER / / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro João Fonseca, atual 35º do ranking da ATP, superou o belga Raphael Collignon (77º) em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira (5).

Eles protagonizaram uma disputa acirrada, marcada por oscilações de desempenho e dores no pé direito do belga, que foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h42min de partida.

O jovem tenista carioca de 19 anos enfrentará o russo Karen Khachanov, 16º melhor do mundo, que o eliminou no Masters de Paris no final do ano passado.

Apesar da vitória de Fonseca no primeiro set no tie-break após 1h02min, a partida foi bastante equilibrada. A parcial de abertura do confronto teve duas quebras de serviço, com um momentos de perda de saque para cada tenista.

No entanto, o brasileiro, mais uma vez, prevaleceu no tie-break e fez 7/2, ficando com o primeiro set na Califórnia.

Dores no pé

Diferentemente da primeira parcial, o segundo set foi definido por uma única quebra de serviço, conquistada por Fonseca no terceiro game. Collignon precisou passar por atendimento médico por dores em seu pé direito após o breakpoint de João.

O brasileiro dominou o segundo set, confirmando todos os seus games de saque, buscando a vantagem em apenas dois deles. Ele confirmou a vitória com um game de serviço perfeito, sem ceder pontos a Collignon no último game da partida.