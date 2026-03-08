João Fonseca salva dois match points, vence Karen Khachanov e avança em Indian Wells

Fonseca comemora vitória. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado (8), o carioca derrotou o russo Karen Khachanov, 16ºcabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4, após duas horas e 15 minutos de partida.

Com o resultado, Fonseca já supera sua campanha da temporada passada e iguala seu melhor resultado em eventos deste nível. Em 2025, ele chegou à terceira fase em Miami e Cincinnati.

Próximo adversário

Paul é o número 24 do ranking. CHRIS UNGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O adversário do brasileiro na terceira rodada será o estadunidense Tommy Paul, 23º favorito, que eliminou o belga Zizou Bergs por 6/1 e 6/2.

Este será o segundo jogo entre eles. No anterior, na segunda rodada do Masters de Madrid, em 2025, Paul venceu em dois tie-breaks.

O jogo

Fonseca salvou dois match points. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Como de hábito, João Fonseca arrastou uma legião de brasileiros para a Quadra 3 de Indian Wells. O estádio com capacidade para 6,2 mil torcedores esteve repleto e com um grande clima nas arquibancadas.

Os quatro primeiros games da partida foram equilibrados, mas o brasileiro cometeu muitos erros e ficou 2-5 abaixo. Khachanov desperdiçou três set-points, com duas duplas faltas e um erro de backhand, e Fonseca encostou em 4-5. Mas o russo conseguiu segurar a vantagem e fechou a primeira parcial em 6/4.

No segundo set, os dois jogadores preservaram seus saques e a definição chegou ao tie-break, onde o brasileiro liderou até o 4-2. Com uma grande sequência, o russo virou em 6-4 e teve dois match points. Mas João Fonseca foi sólido e virou para marcar 9-7 e empatar a partida.

O tenista brasileiro começou muito melhor no terceiro set e abriu 4-1, com duas quebras de saque. Khachanov ainda devolveu um break, mas insuficiente para virar o marcador. No último game, Fonseca sacou e garantiu a vitória e a vaga na terceira rodada.



