João Fonseca posta foto ao lado de ícone do rock antes da estreia no Masters 1000 de Miami

Fonseca ao lado de Jon Bon Jovi. Reprodução / Instagram / João Fonseca

Antes de estrear no Masters 1000 de Miami, na quinta-feira (19), João Fonseca teve um encontro especial no complexo montado no Hard Rock Stadium. Nas redes sociais, o tenista brasileiro publicou uma foto com Jon Bon Jovi.

"É um prazer conhecer você", escreveu Fonseca em um story do Instagram.

Considerado um dos maiores ícones do rock mundial, o cantor lidera a banda Bon Jovi. Ele foi mais um a tietar o brasileiro, considerado uma das principais promessas do tênis.