João Fonseca poderá enfrentar Alcaraz na 2ª rodada do Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro João Fonseca poderá enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, pela primeira vez em sua carreira nesta semana, no Masters 1000 de Miami, de acordo com o sorteio divulgado nesta segunda-feira (16).

Para isso, o jovem carioca (39º no ranking da ATP) terá que vencer o húngaro Fabian Marozsan (46º) na primeira rodada na terça-feira. Como primeiro cabeça de chave, Alcaraz tem vaga garantida na segunda fase.

O brasileiro de 19 anos já enfrentou o espanhol mas em uma partida de exibição em dezembro passado, também em Miami, onde acabou perdendo no super tiebreak.

João, portanto, terá um início difícil no torneio em Miami, que disputou pela primeira vez no ano passado chegando à terceira rodada empurrado pela entusiasmada torcida brasileira.

No Masters 1000 de Indian Wells, que terminou no domingo, o carioca avançou ainda mais, chegando às oitavas de final onde encarou outro gigante do circuito, o italiano Jannik Sinner, que precisou de dois tie-breaks para vencer a partida e seguir sua trajetória rumo ao título do torneio.

Alcaraz, por sua vez, busca superar o gosto amargo de sua derrota sofrida no sábado, nas semifinais de Indian Wells, contra o russo Daniil Medvedev - seu primeiro revés no ano, após uma sequência de 16 vitórias consecutivas.

Campeão do Miami Open em 2022, o tenista espanhol se beneficiou do sorteio, pelo menos teoricamente. Antes da final, seus principais obstáculos podem ser o norte-americano Taylor Fritz e o inglês Jack Draper.

Sinner, que venceu a final de Indian Wells no domingo contra Medvedev, poderá enfrentar o russo novamente - assim como o alemão Alexander Zverev - em seu caminho rumo à final.

Uma lesão no ombro impediu o sérvio Novak Djokovic de competir em Miami este ano, torneio no qual perdeu a final de 2025 para o jovem tcheco Jakub Mensik.

A primeira rodada, que começa nesta terça-feira, conta também com um duelo sul-americano entre o chileno Alejandro Tabilo e o argentino Francisco Comesaña.