João Fonseca hoje: horário e onde assistir ao jogo contra Tommy Paul em Indian Wells

Após eliminar o russo Karen Khachanov, o brasileiro João Fonseca volta às quadras do Masters 1000 de Indian Wells neste domingo (8). Na terceira rodada, o brasileiro vai enfrentar o norte-americano Tommy Paul.
Esta é a primeira vez que o brasileiro disputará uma terceira rodada de Masters 1000. A partida acontece não antes das 23h10min, a depender do andamento de outros jogos.
João Fonseca x Tommy Paul
3ª rodada de Indian Wells
- Horário: não antes das 23h10min
- Onde assistir: ESPN, Disney+ e Tennis TV anunciam a transmissão