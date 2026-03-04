João Fonseca hoje em Indian Wells: horário e onde assistir ao jogo do Masters 1000

João Fonseca fará sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (4), não antes das 19h40min. Na Califórnia, o brasileiro enfrentará o belga Raphael Collignon, atual número 77 do ranking da ATP, no quinto jogo da quadra 3 do complexo do torneio.
A partida de João deve ser por volta das 23h30min, logo após o duelo entre o francês Gael Monfils e o canadense Alexis Galarneau.
Onde assistir ao jogo de João Fonseca
A ESPN, o Disney+ e Tennis TV anunciam a transmissão.
