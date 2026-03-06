João Fonseca em Indian Wells: quando e onde assistir ao jogo contra Karen Khachanov

João Fonseca jogará pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Welles neste sábado (7). O brasileiro de 19 anos enfrentará o russo Karen Khachanov, cabeça de chave número 16 do torneio e 16º no ranking da ATP.
A partida ocorrerá no Estádio 3 e deve começar por volta das 18h. João e o russo duelarão pela segunda vez no circuito profissional. Na primeira partida, no Masters 1000 de Paris em 2025, Khachanov levou a melhor em três sets — parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.
Onde assistir ao jogo de João Fonseca
A ESPN, o Disney+ e Tennis TV anunciam a transmissão.