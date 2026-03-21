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Contra o melhor
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João Fonseca é superado por Carlos Alcaraz e está fora do Masters 1000 de Miami

Primeiro do mundo, tenista espanhol teve um duplo 6/4 e enfrentará Sebastian Korda na próxima rodada do torneio

Alex Torrealba

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