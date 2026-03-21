João Fonseca é superado por Carlos Alcaraz e está fora do Masters 1000 de Miami

Fonseca (D) teve pontos positivos na partida contra Alcaraz (E). MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enfrentar o melhor do mundo é tarefa indigesta para qualquer tenista. A primeira experiência oficial de João Fonseca contra Carlos Alcaraz foi com derrota, mas tendo pontos positivos. O espanhol venceu, nesta sexta-feira (20), por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e 35 minutos de partida.

O duelo foi válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Na próxima fase, Alcaraz vai enfrentar o tenista da casa Sebastian Korda.

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Para o brasileiro, o torneio chega ao fim mais cedo do que na edição de 2025, quando ele alcançou a terceira rodada. Fonseca perderá poucos pontos no ranking e buscará recuperá-los em abril, com o Masters 1000 de Monte Carlo, dia 5, e no ATP 500 de Munique, dia 13.

O jogo

Durante toda a partida, o brasileiro conseguiu trocar bolas com o melhor do mundo. No entanto, o espanhol apareceu nos pontos mais importantes. O forehand de Fonseca, que é sua principal arma, não foi eficaz durante todo o jogo.

No primeiro set, Fonseca teve diversas amostras da dificuldade que é pontuar contra Alcaraz. Os voleios com a direita iam com força, mas o espanhol sempre estava inteiro no lance.

O brasileiro começou ganhando no serviço, mas no segundo saque foi quebrado. As chances de devolver a quebra existiram em duas oportunidades, mas Fonseca não soube fechar contra o melhor do mundo.

O bom desempenho no primeiro saque foi a chave para Alcaraz levar o set inicial por 6 a 4.

Na segunda parte da partida, o espanhol começou com uma quebra. No entanto, isso não abalou Fonseca, que seguiu trocando contra o melhor do mundo.

Porém, o brasileiro, apesar de oportunidades, não devolveu a quebra e foi derrotado por um novo 6 a 4.