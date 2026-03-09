João Fonseca despacha Tommy Paul e enfrentará número 2 do mundo nas oitavas de Indian Wells

Fonseca é o número 35 do ranking. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro João Fonseca está nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Em jogo encerrado na madrugada desta segunda-feira (9), o carioca derrotou o estadunidense Tommy Paul, 24º do ranking mundial, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora e 22 minutos, e garantiu o melhor resultado da carreira em um torneio deste nível.

Agora, Fonseca terá um desafio ainda maior pela frente. Seu próximo adversário será o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, que eliminou o canadense Denis Shapovalov por 6/3 e 6/2.

Esta será a primeira vez que o brasileiro enfrentará Sinner, que acumula 24 títulos na carreira, sendo quatro Grand Slam e cinco Masters. A partida acontecerá na terça-feira (10), em horário a ser definido pela organização.

O jogo

João Fonseca começou o jogo atropelando Tommy Paul e com uma quebra, no segundo game, abriu 3 a 0. Sem ceder chances de break, o brasileiro fechou em 6/2, quebrando mais uma vez o serviço do estadunidense.

No intervalo entre os sets, Fonseca chamou atendimento médico e deixou a quadra. Aparentemente reclamava de dores na região abdominal. Foram nove minutos até seu retorno.

Leia Mais Brasil encerra Grand Prix de Judô da Áustria com mais duas medalhas

O segundo set iniciou com o carioca sacando e abrindo 40-0. Porém, ele se desconcentrou, permitiu a virada e perdeu o saque. Logo depois, Paul abriu 2-0.

Mas o susto momentâneo passou e Fonseca devolveu a quebra em 2-2 e logo depois virou o set. Pressionando o ex-top 10, o carioca conseguiu mais uma quebra de saque em 5-3 e logo depois sacou para fechar o jogo em 6/3.

Em toda a partida, João Fonseca venceu 75% dos pontos com o primeiro saque contra 59% de Tommy Paul, que cometeu 27 erros não forçados contra 17 do brasileiro.