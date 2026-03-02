João Fonseca conquista MGM Slam e leva prêmio milionário em Las Vegas

O brasileiro João Fonseca é o campeão do MGM Slam, torneio de exibição disputado neste domingo (1º), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Pelo título, ele faturou um prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5.130.500).
A competição foi disputada por oito tenistas, com os jogos sendo realizados em 10 pontos corridos, no sistema match tie-break. A decisão foi jogada em uma melhor de três.
Na final, Fonseca venceu o estadunidense Reilly Opelka, número 69 do ranking mundial e dono de um poderoso saque. As parciais foram de 10/6, 7/10 e 10/5.
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Para chegar à decisão, o brasileiro que ocupa o 38º lugar no ranking da ATP venceu o francês Gaël Monfils por 10 a 6, na primeira rodada, após perder os três primeiros pontos.
Na semifinal, João Fonseca enfrentou o cazaque Alexander Bublik, que havia eliminado o australiano Nick Kyrgios (10 a 8). O brasileiro venceu por fáceis 10 a 3.
Reilly Opelka chegou à final após derrotar o norueguês Casper Ruud (10 a 8) e o compatriota Taylor Fritz, por 10 a 6, na semifinal.
Apesar de não valer pontos para o ranking mundial, por se tratar de um evento de exibição, esta foi a segunda conquista do brasileiro em 2026. Na na última semana, com Marcelo Melo, ele foi campeão de duplas do Rio Open.
O próximo torneio oficial de João Fonseca será o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do dia 4 de março.