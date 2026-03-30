João Fonseca cai uma posição no ranking mas se mantém no Top 40; Sinner se aproxima de Alcaraz

Fpnseca terá apenas 30 pontos para defender até Roland Garros. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eliminado na segunda rodada do Masters de 1000 de Miami, o brasileiro João Fonseca perdeu uma posição na ranking com a atualização divulgada nesta segunda-feira (30). Com a queda, ele agora figura na 40ª posição. Já Jannik Sinner, vencedor do torneio realizado nos Estados Unidos, continua como número dois, mas acirrou a disputa pela liderança da lista da ATP.

Fonseca voltará a jogar no Masters 1000 de Monte Carlo, competição que faz parte da gira do saibro. Ele também vai participar dos torneios de Madri e Roma e tem boas chances de dar a volta por cima na classificação, já que terá apenas 30 pontos para defender até disputa de Roland Garros.

Na temporada 2026, o carioca competiu em cinco torneios. Nos dez jogos que realizou, ele obteve cinco vitórias e cinco derrotas. O seu melhor resultado até aqui foi as oitavas de final em Indian Wells, quando se despediu da disputa ao para Sinner.

A atualização do ranking trouxe ainda outros cenários. Ao superar o tcheco Jirik Lehecka na decisão do Masters de Miami, Jannik Sinner encurtou a distância para Carlos Alcaraz. O italiano agora soma 12.400 pontos contra 13.590 do rival espanhol.

Outra alteração no Top-10 coloca agora o alemão Alexander Zverev em terceiro lugar. Semifinalista em Miami (perdeu para Sinner) ele ostenta agora 5.205 pontos e desbancou o sérvio Novak Djokovic (esteve fora do torneio) e aparece em quarto lugar (4.720).

Bia Haddad cai mais uma posição no ranking da WTA

Bia já foi número 10. ©FOTOJUMP / Divulgação

A paulista Bia Haddad Maia vem sofrendo as consequências de uma temporada bem irregular. A número 1 do Brasil no tênis feminino perdeu uma colocação na lista da WTA e agora ocupa o 70º posto com 942 pontos na atualização desta segunda-feira.