João Fonseca cai diante de Alcaraz e admite: 'Vou dormir pensando no que faria diferente'

João Fonseca foi eliminado do Miami Open nesta sexta-feira, 21, ao perder para Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com duplo 6/4, no Miami Gardens, no complexo do Hard Rock Stadium. Mais do que o placar, a partida evidenciou o que o brasileiro ainda busca para competir de igual para igual com a elite.

Em um intervalo de dez dias, Fonseca enfrentou Jannik Sinner e Alcaraz, os dois melhores do ranking. Se contra o italiano conseguiu equilibrar a disputa com dois tie-breaks, diante do espanhol teve mais dificuldade para sustentar o nível ao longo do jogo. A diferença, na avaliação dele, está na repetição e na capacidade de manter o padrão ponto a ponto.

"Eu me sinto melhor, me sinto mais confiante comigo mesmo. Sei que o nível pode estar até próximo, mas temos que buscar mais a constância. Tem muita coisa para trabalhar", disse o jovem tenista carioca após a partida.

A análise passa por situações específicas da partida. Uma delas, segundo ele, deve seguir na cabeça mesmo depois de sair de quadra. "A devolução no segundo saque é uma que eu vou dormir pensando nela: será que eu poderia ter enfrentado mais, ter feito alguma coisa diferente no segundo set?"

Diante de jogadores como Alcaraz e Sinner, o espaço para oscilar é mínimo. Fonseca reconhece que o nível de exigência muda e que a margem de erro praticamente desaparece.

"São coisas que têm que trabalhar repetição, atrás de repetição até deixar constante. Esses caras não dão bola de graça. Eles acertam todas as devoluções, fazem os caras jogarem todas as bolas."