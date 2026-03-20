Joan García está entre as novidades na lista de convocados da Espanha para amistosos de março

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou nesta sexta-feira (20) a lista de 27 convocados para os amistosos contra a Sérvia e o Egito, com destaque para o goleiro Joan García, do Barcelona.

O jogador de 24 anos é um dos quatro goleiros incluídos na convocação, juntando-se aos habituais Unai Simón, David Raya e Álex Remiro.

"Era o momento certo para ter esses quatro goleiros. Hoje, estes são os quatro candidatos elegíveis para a seleção [para a Copa do Mundo]", afirmou De la Fuente durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Além de García, outros três jogadores também foram convocados pela primeira vez: o zagueiro Cristhian Mosquera (Arsenal) e os atacantes Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna).

"Queremos vê-los em um palco internacional de máxima exigência, sob um nível de pressão que certamente não enfrentam em seus clubes, para observar como reagem. São jogadores muito talentosos", afirmou o técnico da seleção a respeito dessas novidades.

Faltando pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo de 2026, para a qual a Espanha deve chegar como uma das grandes favoritas, a ausência mais notável na lista de convocados é a de Nico Williams, que ainda está em processo de recuperação de problemas físicos.

Quem também está fora da lista é Gavi, que voltou a atuar no Barcelona após uma grave lesão que o manteve afastado dos gramados por seis meses.

No entanto, pilares fundamentais do elenco estão presentes, incluindo os laterais Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo, os meio-campistas Rodri, Pedri, Dani Olmo e Martín Zubimendi, e atacantes como Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.

A Espanha vai enfrentar a Sérvia no dia 27 de março, no Estadio de la Cerámica, casa do Villarreal, e o Egito em 31 de março, no estádio do Espanyol, em Barcelona.

"Quatro anos depois, a seleção espanhola retornará a Barcelona para disputar uma partida amistosa no RCDE Stadium, a casa do Espanyol", anunciou a federação espanhola em um comunicado.

- "Sempre quisemos jogar" a Finalíssima -

A Espanha estava programada para enfrentar o Egito em Doha no dia 30 de março, três dias após a cancelada Finalíssima contra a Argentina, que também estava prevista para ocorrer no Catar.

O conflito no Oriente Médio, deflagrado pela ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, seguida pela resposta iraniana contra países da região, criou riscos de segurança insustentáveis para o evento.

A data e a realocação da partida, originalmente prevista para o Estádio Lusail, próximo à capital do Catar, geraram divergências entre as entidades europeia e sul-americana.

Sem conseguirem chegar a um acordo sobre um local alternativo, a Uefa e a Conmebol anunciaram, no domingo, o cancelamento da Finalíssima entre Argentina e Espanha.

No entanto, o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, afirmou na quinta-feira que a Argentina deveria ser considerada bicampeã.

"Se aplicarmos a regra do 'walkover' (não comparecimento), vocês são bicampeões da Finalíssima", assegurou Domínguez, sentado ao lado do presidente da AFA, Claudio Tapia, em declarações feitas ao canal DSports, no Paraguai.

Ao ser questionado sobre essas declarações, De la Fuente foi enfático ao defender a determinação da seleção nacional e da federação em disputar a partida.

"Sempre estivemos comprometidos em disputar a partida", reiterou em diversas ocasiões ao ser indagado sobre o assunto.

- Lista de convocados da Espanha:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona)

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ING), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal/ING), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

Meio-campistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Fermín López (Barcelona)

Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace/ING), Álex Baena (Atlético de Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona)