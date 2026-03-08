Japonesas dominam e deixam Rayssa Leal fora do pódio no Mundial de Skate

Rayssa competiu com a camisa da Seleção feminina. Julio Detefon / Divulgação

As japonesas fizeram a festa no Campeonato Mundial de Skate Street disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. O evento ainda é válido pela temporada de 2025.

Em uma final onde a grande expectativa estava na brasileira Rayssa Leal, que lutava seu terceiro título da competição organizada pela Federação Internacional de Skate (World Skate), a maranhense não conseguiu um lugar no pódio.

Campeã em 2022 e 2024, Rayssa realizou as três voltas obrigatórias e teve como melhor resultado um 63,71. A pontuação foi a terceira melhor da fase, atrás da líder do ranking Ibuki Matsumoto (73,26) e da atual campeã olímpica Coco Yoshizawa (65,17).

As oito finalistas foram para a segunda fase da final, composta de três manobras, onde assim como nas voltas, apenas a melhor nota seria validada.

Matsumoto, de apenas 14 anos, abriu a série com 79,73 e ampliou a liderança. Rayssa Leal respondeu com 79,83. Mas Yoshizawa fez 79,55 e se manteve em segundo.

A segunda rodada teve queda das três líderes, o que deixou a definição do título para a última manobra e a primeira a se apresentar foi a japonesa Nanami Onishi, que garantiu um 87,23 e assumiu a segunda posição.

Ibuki Matsumoto foi para foi para sua última tentativa e com 83,33 aumentou a diferença para as concorrentes.

Pressionada, Rayssa Leal arriscou o que podia e acabou errando novamente. Antes de sair do corrimão, ela perdeu o equilíbrio e ainda torceu o joelho direito e precisou deixar a pista amparada pela equipe médica.

Sem nota, a brasileira ficou fora do pódio pela primeira vez na história da competição, já que além dos dois títulos (2022 e 2024), ela ostenta um vice em 2023 e um terceiro lugar em 2021.

Matsumoto comemora vitória. Julio Detefon / Divulgação

— Algumas manobras que tentei foram bem difíceis e estou feliz por ter conseguido realizá-las. Esse campeonato foi mais difícil do que esperava, mas deu tudo certo pra mim. Gostei muito da configuração da pista, que me deu muita confiança. Havia muita torcida para a Rayssa, claro, mas também teve uma energia muito legal pra mim, o que me deu força. Quero ser uma competidora para quem todos torcem, como é com a Rayssa —disse a campeã.

Confira o resultado final:

1 - Ibuki Matsumoto (JAP) - 156,59

2 - Nanami Onishi (JAP) - 146,36

3 - Coco Yoshizawa (JAP) - 145,02

4 - Rayssa Leal (BRA) - 143,54

5 - Funa Nakayama (JAP) - 140,37

6 - Lucie Schoonheere (FRA) - 137,31

7 - Chenxi Cui (CHN) - 136,37

8 - Yuanling Zhu (CHN) - 61,62