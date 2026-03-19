Jacaré invade treino do time de ex-Grêmio antes da final do Amazonense

Jacaré apareceu no CT do Nacional. Instagram / Reprodução / @hernanebrocador

Uma situação inusitada chamou a atenção nas redes sociais. O ex-atacante do Grêmio, Hernane Brocador, compartilhou uma foto de um jacaré que invadiu o treino do Nacional-AM, antes da final do Campeonato Amazonense.

O animal apareceu no CT do clube, em um dos últimos treinos antes da partida. O jogador, ídolo do Flamengo, compartilhou o momento em seu Instagram.

Na imagem, é possível ver um funcionário segurando o animal. Ele foi retirado com cuidado e devolvido ao seu habitat natural. Todos passam bem.

Hernane Brocador teve uma passagem apagada pelo Grêmio em 2018. Foram apenas cinco jogos, e nenhum gol marcado pelo Tricolor.