Jacaré invade treino do time de ex-Grêmio antes da final do Amazonense

Uma situação inusitada chamou a atenção nas redes sociais. O ex-atacante do Grêmio, Hernane Brocador, compartilhou uma foto de um jacaré que invadiu o treino do Nacional-AM, antes da final do Campeonato Amazonense.
O animal apareceu no CT do clube, em um dos últimos treinos antes da partida. O jogador, ídolo do Flamengo, compartilhou o momento em seu Instagram.
Na imagem, é possível ver um funcionário segurando o animal. Ele foi retirado com cuidado e devolvido ao seu habitat natural. Todos passam bem.
Hernane Brocador teve uma passagem apagada pelo Grêmio em 2018. Foram apenas cinco jogos, e nenhum gol marcado pelo Tricolor.
O Nacional venceu o segundo turno do Amazonense, com vitória por 2 a 0 sobre o Parintins. O resultado valeu vaga na final do Estadual, contra o Amazonas.