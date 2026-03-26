Itália vence Irlanda do Norte (2-0) e vai à final de sua repescagem para Copa de 2026

A Itália cumpriu sua primeira missão na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Irlanda do Norte por 2 a 0 nesta quinta-feira (26), em Bérgamo, e agora disputará uma vaga no torneio da América do Norte na terça-feira, contra o País de Gales ou a Bósnia e Herzegovina, cujo confronto foi para a prorrogação.

Sandro Tonali abriu o caminho para a vitória com um chute da entrada da área no início do segundo tempo (56') e, mais tarde, deu a assistência para Moise Kean (80') garantir o triunfo.

Era inevitável que tanto os 'tifosi' quanto os jogadores fossem constantemente lembrados do que havia acontecido nas duas repescagens anteriores, nas quais a Itália ficou de fora da Copa de 2018 ao perder para a Suécia, e do Mundial de 2022 após uma chocante derrota em casa para a Macedônia do Norte e, como resultado, o medo ofuscou o futebol durante grande parte da partida.

A 'Azzurra' havia sido relegada à repescagem após ser derrotada duas vezes pela Noruega de Erling Haaland em seu grupo, uma campanha de Eliminatórias marcada, ainda, por uma mudança no comando técnico, quando Luciano Spalletti deixou o cargo para dar lugar a Gennaro Gattuso, uma das figuras mais icônicas da "geração Lippi", responsável pela conquista do último título de Copa do Mundo do país, em 2006.

- Muita tensão -

No primeiro tempo, a Itália entrou em campo plenamente consciente de sua obrigação histórica, submetendo o adversário a um verdadeiro cerco mas não conseguiu sustentar o ritmo frenético por muito tempo contra uma equipe que, embora cedendo a posse de bola, se manteve firme graças à sua disciplina defensiva.

A 'Nazionale' teve diversas oportunidades claras para abrir o placar, com destaque para uma bola que Tonali quase alcançou aos 8 minutos. Outras chances vieram em um chute da entrada da área de Kean (34') que passou por cima do travessão, e em duas cabeçadas de Alessandro Bastoni (34' e 41') que foram pela linha de fundo.

Com a tensão superando a qualidade de jogo durante a primeira etapa, os fantasmas das eliminações passadas da Itália em repescagens continuaram a pairar sobre o estádio em Bérgamo.

Os italianos se soltaram em campo após o intervalo. Mateo Retegui (53') desperdiçou uma oportunidade de ouro em um contra-ataque no qual o zagueiro Brodie Spencer o alcançou e atrapalhou seu chute. Pouco depois, Moise Kean (55') quase marcou num chute cruzado que foi espalmado pelo goleiro.

- Prêmio pela insistência -

Enquanto o técnico Gennaro Gattuso pedia para que a torcida empurrasse o time, o gol dos 'azzurri' surgiu quase que do nada. Tonali (56') aproveitou um rebote na entrada da área e, soltou a bomba de primeira, superando Pierce Charles.

Mas a tranquilidade para a seleção italiana só chegou na reta final com um gol que foi uma recompensa pessoal para o jogador mais incisivo do jogo: Kean, que deu um chute cruzado de pé esquerdo mandando a bola para o fundo da rede (80').

O atacante, que atravessa um ano difícil na Serie A com a Fiorentina, equipe que luta para não ser rebaixada, já havia desperdiçado duas boas chances antes (aos 66' e 79') e mostrou ser a figura mais perigosa em um ataque no qual Retegui pouco apareceu.