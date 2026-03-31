Itália perde nos pênaltis para Bósnia e fica fora da Copa pela 3ª edição seguida

A maldição da repescagem caiu pela terceira vez sobre a Itália. Fora das duas últimas Copas do Mundo, a 'Azzurra' não estará na edição de 2026, após a derrota para a Bósnia nos pênaltis (4-1 após empate em 1 a 1 em 130 minutos) na final da repescagem europeia disputada nesta terça-feira (31), em Zenica.

A seleção italiana chegou a abrir o placar com Moise Kean aos 15 minutos, mas no final do primeiro tempo perdeu o zagueiro Alessandro Bastoni, expulso por uma falta dura na entrada da área (42').

Em vantagem numérica, a Bósnia pressionou e conseguiu o empate na segunda etapa com o atacante Haris Tabakovic (79').

Na disputa de pênaltis, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma não conseguiu defender nenhuma das quatro cobranças dos bósnios, que vão para sua segunda Copa do Mundo, após a participação em 2014

Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante não converteram para a Itália, que agora terá que esperar pelo menos mais quatro anos para voltar ao Mundial.

Este novo fracasso poderá custar o cargo do técnico Gennaro Gattuso, que assumiu a seleção italiana no lugar de Luciano Spalletti, demitido em junho de 2025 após a derrota por 3 a 0 para a Noruega na estreia da equipe nas Eliminatórias europeias.

Sob o comando de Gattuso desde junho de 2025, campeão do mundo em 2006, a Itália venceu seis dos seus últimos oito jogos.

O ex-volante do Milan, de 48 anos, também conseguiu incutir um espírito de equipe na seleção, que recentemente vinha sofrendo com a escassez de grandes talentos individuais e jogadores carismáticos.

"Peço desculpas pessoalmente, pois não alcançamos nosso objetivo, mas meus jogadores me impressionaram", afirmou ele.

"Estou orgulhoso deles. Pelo desempenho, por todo o esforço e pela paixão que mostraram durante esta partida", disse Gattuso ao canal de televisão Rai Uno.

"Mas é assim o futebol. Eles deram absolutamente tudo de si. Se alguém me espremesse agora, não sairia nada, nem sangue, nada. Dói, porque precisávamos disso [da classificação] por nós mesmos, por nossas famílias, por toda a Itália e pelo futebol italiano", continuou.

Com a classificação, a Bósnia entrará no Grupo B da Copa do Mundo de 2026, junto com Canadá, Catar e Suíça.