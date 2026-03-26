Albânia, de Sylvinho, perde para a Polônia e fica fora da Copa

De cabeça, Lewandowski empatou para a Polônia. SERGEI GAPON / AFP

A Albânia começou bem contra a Polônia, mas Lewandowski foi decisivo e ajudou a construir a virada por 2 a 1 e pôr fim ao sonho dos comandados do brasileiro Sylvinho. Será a primeira vez que o Brasil não terá um treinador na Copa. Os poloneses vão enfrentar a Suécia, que não teve dificuldades para eliminar a Ucrânia, vencendo por 3 a 1, com três gols do artilheiro Viktor Gyökeres.

A esperança de ter um treinador brasileiro na Copa parecia renovada pela consistente atuação albanesa em Varsóvia. Os comandados de Sylvinho largaram em vantagem após falha da zaga polonesa. Hoxha passou pela marcação, driblou o goleiro e fez o primeiro. Porém, no segundo tempo, Lewandowski, aos 18, empatou o duelo e Zielinski virou com um golaço, aos 28.

Em jogo de sete gols, Kosovo vence a Eslováquia

Hajrizimarcou o quarto gol kosovar. JOE KLAMAR / AFP

Jogando fora de casa, o Kosovo construiu uma virada impressionante contra a Eslováquia por 4 a 3. No jogo decisivo, vão medir forças com a favorita Turquia em Pristina.

Os elovacos inauguraram o placar com Valjent, mas logo os kosovares reagiram com Hodza. Os eslovacos terminaram a primeira etapa em vantagem, com 2 a 1 no placar, graça a um gol de Haraslin. Na volta do intervalo, o Kosovo buscou a virada. Asllani, Muslija e Hajrizi anotaram os gols kosovares. Strelec ainda tentou ajudar a Eslováquia no acréscimo, mas o placar já estava consolidado em 4 a 3.

Bósnia elimina Gales

Dzeko empatou para a Bósnia. DARREN STAPLES / AFP

Em Cardiff, o País de Gales ficou zerado na primeira parte apesar de se postar melhor do que os bósnios. Na segunda etapa, os galeses anotaram o primeiro com Daniel James, aos seis minutos. A Bósnia, no entanto, confiava em seu experiente artilheiro. Dzeko, de 40 anos, empatou aos 41 da segunda etapa. Com o 1 a 1, a partida foi para a prorrogação.

Sem alteração no placar, os pênaltis decidiram o vencedor. A Bósnia começou perdendo sua penalidade, mas os galeses não conseguiram prevalecer e foram derrotados por 4 a 2.