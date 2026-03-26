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Repescagem

Albânia, de Sylvinho, perde para a Polônia e fica fora da Copa

Lewandowski garantiu a virada da Polônia sobre a Albânia de Sylvinho; Kosovo enfrenta Turquia e Bósnia elimina Gales nos pênaltis.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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