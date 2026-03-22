Invencibilidade de Naná Silva e Sol Larraya nas duplas termina na final do Banana Bowl

Alyssa James, Maia Burcescu, Naná Silva, Sol Larraya, as finalistas de duplas. Luiz Candido / CBT/Divulgação

Após conquistarem o bicampeonato de duplas da Brasil Juniors Cup, a brasileira Naná Silva e a argentina Sol Larraya acabaram com o vice-campeonato de duplas do Banana Bowl, disputado em Gaspar, Santa Catarina.

Neste sábado (21), elas se enfrentaram em uma das semifinais de simples, vencida por Naná, e horas depois foram à quadra para enfrentar a jamaicana Alyssa James e a romena Maia Burcescu, que levaram a melhor por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0.

Com a derrota, Naná e Sol perderam uma invencibilidade de 11 jogos atuando juntas. Antes da final do Banana Bowl e do título da Brasil Juniors Cup, elas também venceram o J300 de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Final de simples

Naná ainda jogará a decisão de simples, no domingo (22), contra a também brasileira Victoria Barros.