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Invencibilidade de Naná Silva e Sol Larraya nas duplas termina na final do Banana Bowl

Dupla perdeu série de 11 jogos após derrota para Alyssa James e Maia Burcescu na decisão do torneio.

André Silva

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