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Ingressos para abertura do Circuito Brasileiro de Skate em Porto Alegre já estão à venda

Os ingressos permitem acesso às arquibancadas e áreas comuns, com opções pagas e gratuitas mediante disponibilidade de lugares.

Zero Hora

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