Ingressos para abertura do Circuito Brasileiro de Skate em Porto Alegre já estão à venda

Público sempre comparece em grande número em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Os ingressos para a etapa de abertura do STU National, o Circuito Brasileiro de Skate, que acontecerá de 20 a 22 de março, na pista da Orla do Guaíba, em Porto Alegre já estão à venda.

A expectativa dos organizadores é de casa cheia no trecho 3 da Orla, que abriga o maior complexo de skate da América Latina.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Zig Tickets. Mas a competição também terá bilhetes gratuitos para curtir a competição e toda cultura urbana envolvida, uma marca da plataforma STU. Os valores variam de acordo com o dia de competição.

Todos os ingressos dão acesso às arquibancadas – mediante disponibilidade de lugar – e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). A classificação etária é livre e cada pessoa terá o direito a retirar até 2 ingressos (crianças de até 5 anos não pagam).

O acesso se dará por meio da validação do QR Code do ingresso. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela e similares. Quanto ao ingresso solidário, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.

Veja aqui como adquirir ingressos para cada dia de competição:

SEXTA-FEIRA (20/03)

Eliminatórias Street e Park

SÁBADO (21/03)

Semifinais Park e Street + Urb | Arquibancada exclusiva

DOMINGO (22/03)

Finais Street e Park + Urb | Arquibancada exclusiva