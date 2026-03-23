Inglaterra será um termômetro para o Uruguai, diz Muslera

Os amistosos contra a Inglaterra e a Argélia servirão como um termômetro para avaliar o nível da seleção uruguaia a menos de três meses da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, disse o veterano goleiro Fernando Muslera, que volta ao elenco da 'Celeste' após uma ausência de quase quatro anos.

A equipe, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, vai enfrentar os ingleses em Wembley na sexta-feira (27) e os argelinos na terça-feira (31), em Turim, marcando a penúltima rodada de amistosos antes da estreia do Uruguai no Grupo H, contra a Arábia Saudita, no dia 15 de junho.

"É uma grande oportunidade para ver em que pé está a seleção e o que precisa ser preparado para tudo o que vem pela frente. Serão dois jogos muito importantes para nós", disse o goleiro em entrevista à AUF TV, transmitida nesta segunda-feira (23).

O goleiro de 39 anos - que joga no Estudiantes de La Plata, da Argentina - é a novidade de maior destaque na lista de convocados de Marcelo Bielsa.

'El Loco' havia optado anteriormente por não convocar o goleiro, que, após sua participação na Copa do Mundo de 2022, no Catar, declarou que seu ciclo como titular da meta da 'Celeste' havia chegado ao fim.

Se disputar a Copa do Mundo na América do Norte, Muslera se tornará o primeiro jogador na história da seleção uruguaia a atuar em cinco Copas do Mundo.

O goleiro, que fez parte da equipe que contava com Diego Forlán, Luis Suárez e Edinson Cavani, e que alcançou o quarto lugar na África do Sul em 2010, disse estar "feliz" com seu retorno.

"Dada a minha idade e o meu histórico (...) também quero aproveitar esse aspecto de ser, entre aspas, uma 'figura de liderança'", reconheceu Muslera, ao mesmo tempo em que enfatizou que o gol uruguaio está "em muito boas mãos".

Sergio Rochet, do Internacional de Porto Alegre, foi o goleiro titular durante grande parte da 'era Bielsa', um período em que enfrentou uma certa turbulência no final do ano passado.

Após sofrer uma goleada humilhante fora de casa diante dos Estados Unidos (5-1), Bielsa admitiu ter sido questionado por seus jogadores a respeito de sua gestão da dinâmica interna do elenco.

O técnico argentino recebeu o respaldo da cúpula da federação uruguaia de futebol. Porém, no entorno da seleção, falava-se sobre a necessidade de contar com líderes veteranos para melhorar a conveniência dentro do plantel.

Após a estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, o Uruguai vai enfrentar uma seleção estreante no torneio, Cabo Verde, no dia 21 de junho, e encerra sua campanha no Grupo H em 26 de junho, contra a poderosa Espanha.